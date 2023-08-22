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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Aydın'da eğitim uçağının düştüğü ve olayda 2 kişinin yaralandığı öğrenildi
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Ödüllü yönetmen Ensar Altay ile belgesel süreçlerini konuştuk

Bol ödüllü belgeselleri “Guardian Of Angels” (Meleklerin Koruyucusu) ve “Kodokushi”den sonra, TRT ortak yapımı ilk kurmaca filmi Kanto ile de 29. Saraybosna Film Festivali’nden ödülle dönen, Senarist ve Yönetmen Ensar Altay ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Ödüllü yönetmen Ensar Altay ile belgesel süreçlerini konuştuk

Ankara'da kamyon alt geçitteki hafif ticari aracın üzerine devrildi
Çanakkale'de orman yangını çıktı
Aydın'da düşen sivil eğitim uçağındaki 2 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, Kıbrıs Türklerinin özden gelen haklarının çiğnenmesine göz yummayacaktır
Anadolu Otoyolu'nda aynı mevkide meydana gelen iki kazada 4 kişi yaralandı

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