Dolar
28.86
Euro
31.50
Altın
1,995.25
ETH/USDT
2,066.60
BTC/USDT
37,400.00
BIST 100
8,008.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 11 kişilik mürettebatından 1 denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 10 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor İstanbul Eyüp'te toprak kayması sonucu 2 bina boşaltıldı
logo
Podcast

Nükleer silahlanma nasıl bir tehdit?

Tuba Memiş  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Nükleer silahlanma nasıl bir tehdit?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, İsrail'in nükleer silahlanmasına dikkati çekerek, bu durumun bölgedeki güvenlik endişelerini arttırdığına vurgu yapmıştı. Peki, nükleer silahlanma nasıl bir tehdit? ‘Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’ uygulanıyor mu? Yeditepe üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor
Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Fahrettin Tolun'u etkisiz hale getirdi
Ağrı Dağı'nın zirvesinde "şapka" şeklinde mercek bulut oluştu

Benzer haberler

Nükleer silahlanma nasıl bir tehdit?

Nükleer silahlanma nasıl bir tehdit?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet