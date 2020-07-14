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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, “Güçlü Türkiye’nin Lokomotifi Gençlik” programına katılıyor
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Nil ve Kızıldeniz hattında güçler dengesi ve jeopolitik açılımlar

Nil nehri ve Kızıldeniz iki önemli su yolu olmalarının ötesinde, dünya tarihinin son bin yıllık döneminde önemli birer ticari merkez olmakla, bölgedeki iktisadi, sosyal ve siyasi dinamikleri etkileme kapasitesine de sahip olmuşlardır.

14.07.2020
Nil ve Kızıldeniz hattında güçler dengesi ve jeopolitik açılımlar

Koronavirüste günlük vaka sayısı 1000'in altına geriledi
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 984'e yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 968'e çıktı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 614 bin 412'ye çıktı
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 95 kişi hayatını kaybetti

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