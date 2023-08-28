Dolar
26.56
Euro
28.73
Altın
1,915.18
ETH/USDT
1,640.50
BTC/USDT
26,037.00
BIST 100
7,926.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Nijer’de “istenmeyen kişi” ilan edilen Fransa büyükelçisi ülkede kalacak mı?

Nijer’deki askeri yönetimin Fransa büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için verdiği süre dün doldu ama büyükelçinin ülkeyi terk etmediği bildiriliyor. Anadolu Ajansı Muhabiri Fatma Esma Arslan son durumu anlatıyor.

Ömer Faruk Çalışkan  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
Nijer’de “istenmeyen kişi” ilan edilen Fransa büyükelçisi ülkede kalacak mı?

Esenyurt'ta iş yerinin kundaklanması güvenlik kamerasınca kaydedildi
Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı
Bingöllü Çerkezler terör nedeniyle terk ettikleri köylerine dönüyor
Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı
Yurdun kuzeydoğu kesimleri için gök gürültülü yağış uyarısı

Benzer haberler

Nijer’de “istenmeyen kişi” ilan edilen Fransa büyükelçisi ülkede kalacak mı?

Nijer’de “istenmeyen kişi” ilan edilen Fransa büyükelçisi ülkede kalacak mı?

Şule Yüksel Şenler

Kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk sistemi nasıl işleyecek?

Litros Sanat, kültür sanat haberciliğine nasıl önem veriyor?

Litros Sanat, kültür sanat haberciliğine nasıl önem veriyor?
NATO nasıl kuruldu? Bugün nereye geldi?

NATO nasıl kuruldu? Bugün nereye geldi?
Rus Wagner grubunun lideri Prigojin’in uçağı neden düştü?

Rus Wagner grubunun lideri Prigojin’in uçağı neden düştü?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet