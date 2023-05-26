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New York’taki Türkevi’ne yapılan saldırının arkasında ne var?

Serra Karaçam  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
New York’taki Türkevi’ne yapılan saldırının arkasında ne var?

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler misyonu ve New York Başkonsolosluğuna da ev sahipliği yapan Türkevi'ne yönelik saldırının ardından soruşturma sürüyor. Şüpheli henüz yakalanamadı ancak olayın Cumhurbaşkanlığı 2. tur yurt dışı oylaması sürerken yaşanması, arkasında herhangi bir terör grubunun desteğine dair şüphe uyandırdı. Saldırının yansımalarını, Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Editörü Can Hasasu ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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