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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kadınlar Buluşması'nda konuşuyor
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Necip Fazıl Kısakürek için Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının önemi neydi?

Ümmühan Atak  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
Necip Fazıl Kısakürek için Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının önemi neydi?

40 yıl önce vefat eden şair ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek, Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılmasına neden çok önem vermişti? Şair ve yazar Dr. Celal Fedai ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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