NATO Genel Sekreteri Rutte’nin Türkiye ziyareti ne anlama geliyor?
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul etti. Rutte’nin ziyareti ne anlama geliyor? Rusya ve Ukrayna arasında “uzun menzilli füzelere karşı nükleer tehdit” gerginliği artarken NATO, Türkiye’nin arabuluculuğu mu talep ediyor? Tüm detayları SETA Araştırmacısı Mehmet Akif Teke ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.