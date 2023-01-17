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Nasıl iyi bir konuşmacı olunur?

Etkili iletişim kurabilmek iyi ve güzel konuşmaktan geçiyor. Peki, iyi bir konuşmacı nasıl olunur? İyi bir konuşmacının özellikleri nelerdir? Haber Spikeri Cem Öğretir ile hitabet sanatının püf noktalarını konuştuk.

Tuba Memiş   | 17.01.2023
Nasıl iyi bir konuşmacı olunur?

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