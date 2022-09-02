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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ devam ediyor.
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NASA’nın Artemis projesinin detayları

Vaşington Raporu, ABD’de yaşanan haftalık gelişmelerin nabzını tutuyor.

02.09.2022
NASA’nın Artemis projesinin detayları

'Perili Köşk' 449 milyon liraya icradan satıldı
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NASA’nın Artemis projesinin detayları

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