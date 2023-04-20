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Nahda Lideri Gannuşi’nin tutuklandığı Tunus’ta son durum ne?

Nahda’nın Lideri Gannuşi 17 Nisan’da gözaltına alınmıştı. Bu sabah tutuklandığı duyurulan Gannuşi’nin Arap Baharı’nın ardından ülkedeki rolünü ve son gelişmelerin arka planını, Anadolu Ajansı Tunus Muhabiri Mehmet Akif Turan ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Nahda Lideri Gannuşi’nin tutuklandığı Tunus’ta son durum ne?

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