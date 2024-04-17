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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor Türkiye’nin yardımlarını Gazze’deki Filistinlilere ulaştırmak için dün Mersin Limanı’ndan yola çıkan 9. İyilik Gemisi’nin Akdeniz açıklarındaki seyri sürüyor
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Nadir görülen “Doğu Cılıbıtı” Türkiye’de nasıl görüntülendi?

Türkiye ve Avrupa’da çok nadir görülen Doğu Cılıbıtı, Milleyha Kuş Cenneti’nde tekrar görüntülendi. Türkiye’de tarih boyunca 18 defa kayıt altına alınmış olan Doğu Cılıbıtı’nı 19. defa görüntüleyen kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu ile konuştuk.

Betül Sümeyye  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Nadir görülen “Doğu Cılıbıtı” Türkiye’de nasıl görüntülendi?

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