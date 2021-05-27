Myanmar’da devam eden kriz ve çatışmalar ASEAN kararlarını gölgede bıraktı
Myanmar’da 1 Şubat darbesinden bu yana süren siyasi istikrarsızlık, iç çatışmalar ve kriz ortamı ülkenin de üyeleri arasında yer aldığı ASEAN'ın diplomatik girişimlerine rağmen son bulma eğilimi göstermedi.
Ankara
Anadolu Ajansı Podcastlarını dinleyin ve abone olunAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.