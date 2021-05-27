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Myanmar’da devam eden kriz ve çatışmalar ASEAN kararlarını gölgede bıraktı

Myanmar’da 1 Şubat darbesinden bu yana süren siyasi istikrarsızlık, iç çatışmalar ve kriz ortamı ülkenin de üyeleri arasında yer aldığı ASEAN'ın diplomatik girişimlerine rağmen son bulma eğilimi göstermedi.

Sefa Şengül   | 27.05.2021
Myanmar’da devam eden kriz ve çatışmalar ASEAN kararlarını gölgede bıraktı

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