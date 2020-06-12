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Müttefikleri Hafter'den kurtulmanın yollarını arıyor

Kanlı iç savaşın baş aktörü durumundaki Hafter’in, artık Libya sahasından çekilme vaktinin geldiği konuşuluyor. Rusya, Fransa ve Mısır gibi kendisine destek veren müttefik ülkeler de artık Hafter’den bir şekilde kurtulmanın yollarını arıyor.

12.06.2020
Müttefikleri Hafter'den kurtulmanın yollarını arıyor

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