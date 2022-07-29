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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul’da Murat Bardakçı Kütüphanesi’nin açılış töreninde konuşuyor.
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Müşterek Koordinasyon Merkezi hangi faaliyetlerde bulunacak?

Tahıl koridoru anlaşması kapsamında İstanbul’da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi’ni Anadolu Ajansı Muhabiri Kaan Bozdoğan anlattı.

Halil İbrahim Ciğer   | 29.07.2022
Müşterek Koordinasyon Merkezi hangi faaliyetlerde bulunacak?

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