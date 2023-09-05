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Mustafa Kutlu’nun kaleminden çıkan “Yıldız Tozu” filmini konuştuk

"Elveda Katya", "Sadece Farklı" gibi filmlerin de yönetmenliğini yapan Ahmet Sönmez, Mustafa Kutlu’nun aynı adlı eserinden uyarladığı "Yıldız Tozu" filmini sinemaseverlerin beğenisine sunacak. Film hakkında merak edilenleri Ahmet Sönmez'le konuştuk.

Ümmühan Atak  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Mustafa Kutlu’nun kaleminden çıkan “Yıldız Tozu” filmini konuştuk

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