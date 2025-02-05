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Müsilaj tehditinin devam ettiği Marmara Denizi’nde son durum ne?

Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısının etrafında kümelendiği Marmara Denizi’ndeki kirliliğin son durumunu ve bahar aylarında ortaya çıkabilecek tehlikeleri, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahsen Yüksek ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Müsilaj tehditinin devam ettiği Marmara Denizi’nde son durum ne?

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