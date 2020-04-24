Muhammed bin Selman'ın 2030 rüyası kâbusa dönüşüyor
Küresel enerji piyasasında yaşanan dalgalanma ve Kovid-19 salgınının yol açtığı ekonomik daralmaya bağlı olarak sert bir şekilde azalan petrol ve hac-umre gelirleri Muhammed bin Selman’ın planladığı ekonomik başarı hikayesini imkansız kılıyor
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