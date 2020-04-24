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Muhammed bin Selman'ın 2030 rüyası kâbusa dönüşüyor

Küresel enerji piyasasında yaşanan dalgalanma ve Kovid-19 salgınının yol açtığı ekonomik daralmaya bağlı olarak sert bir şekilde azalan petrol ve hac-umre gelirleri Muhammed bin Selman’ın planladığı ekonomik başarı hikayesini imkansız kılıyor

24.04.2020
Muhammed bin Selman'ın 2030 rüyası kâbusa dönüşüyor

Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 3122 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 969'a yükseldi
Kızılaydan immün plazma bağışı seferberliği
KKTC'de son bir haftada yeni Kovid-19 vakası görülmedi
Kovid-19 salgınının 'merkez üssü' ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı

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