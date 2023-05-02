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MİT’in DEAŞ’a darbesi ne anlama geliyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
MİT’in DEAŞ’a darbesi ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon yayınında Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yaptığı bir nokta operasyonla DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi’nin etkisiz hale getirildiği duyurmuştu. Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ile MİT’in bu stratejik operasyonunu konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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