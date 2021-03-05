Mısır'ın rasyonel hamlesiyle Doğu Akdeniz'de yeni dengeler oluşabilir
Mısır’ın Türkiye’nin meşru kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak gerçekleştirdiği hidrokarbon ihalesi bilhassa Türkiye ve Mısır açısından ve genel olarak da Doğu Akdeniz jeopolitiği çerçevesinde önemli sonuçlar doğurabilir.
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