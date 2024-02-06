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Miraç Gecesi nasıl ihya edilir?

Betül Sümeyye Us  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Miraç Gecesi nasıl ihya edilir?

Ankara

“Üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk gelen ve Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Gecesi bugün idrak edilecek. Miraç Gecesi’nin İslam alemi için önemini, Kurra Hafız Yusuf Samet Bilkil ile konuştuk.

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