Miraç Gecesi nasıl ihya edilir?

Ankara
“Üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk gelen ve Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Gecesi bugün idrak edilecek. Miraç Gecesi’nin İslam alemi için önemini, Kurra Hafız Yusuf Samet Bilkil ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.