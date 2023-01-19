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Milli Basketbolcu Alperen Şengün’ün NBA performansı nasıl gidiyor?

Sefa Şengül   | 19.01.2023
Milli Basketbolcu Alperen Şengün’ün NBA performansı nasıl gidiyor?

Milli Basketbolcu Alperen Şengün’ün LA Lakers’a karşı oynadığı maçtaki performansı ABD basınında geniş yer buldu. Söz konusu maçta kariyer rekoru kıran ve dün de Hornets'e karşı double-double yapan 20 yaşındaki genç yıldızın performansını Anadolu Ajansı Spor Muhabiri Mutlu Demirtaştan ile konuştuk.

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