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Miçotakis Kıbrıs’ta neden “Türkiye’siz bir çözüm” istiyor?

Tuba Memiş  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Miçotakis Kıbrıs’ta neden “Türkiye’siz bir çözüm” istiyor?

Ankara
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılı’nda Güney Kıbrıs'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Miçotakis burada yaptığı konuşmada "Çözüm iki devletli değil, tek devletli olmalı. Türkiye'nin garantör olmadığı bir çözüm istiyoruz" ifadelerini kullandı. Miçotakis’in bu açıklamalarına yönelik detayları ve yansımaları, Anadolu Ajansı Kıbrıs Muhabiri Mehmet Kemal Firik ile konuştuk. 

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