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Mete Gazoz dünya şampiyonluğuna giden yolculuğunu anlattı

Tokyo Olimpiyatları'nın ardından Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanarak adını Türk spor tarihine yazdıran milli okçu Mete Gazoz, zirveye giden yolculuğunu AA Podcast’e anlattı.

Tuba Memiş  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
Mete Gazoz dünya şampiyonluğuna giden yolculuğunu anlattı

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