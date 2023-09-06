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Metaverse 10 yıl içinde hayatımıza girecek mi?

Sefa Şengül  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Metaverse 10 yıl içinde hayatımıza girecek mi?

Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak gösterilen IFA Berlin, bu yıl da teknolojik cihazların sergilendiği alanların yanı sıra teknolojinin önemli konularının konuşulduğu etkinliklere sahne oldu. Fuarda Meta’nın bir üst yöneticisi, Metaverse projesinin 10 yıl içinde hayatımızda olacağına dair iddialı bir açıklama yaptı. Peki, bu iddia gerçeğe dönüşür mü? Cezeri’nin Odası’ında konuştuk.

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