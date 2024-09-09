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İsrail askerlerinin açtığı ateşte öldürülen Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde cenaze töreni düzenleniyor.
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Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılara karşı medya gücü nasıl kullanılmalı?

Ümmühan Atak  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılara karşı medya gücü nasıl kullanılmalı?

Ankara

7 Ekim’den beri İsrail’in Gazze’ye yönelik şiddetli saldırıları sürerken, öte yandan Mescid-i Aksa’da siyonistlerin provakatif eylemleri devam ediyor. Mirasımız Kudüs Derneği Başkanı Muhammet Demirci ile Kudüs’teki son durumu ve derneğin bu yıl altıncısını düzenlediği “Uluslararası Karikatür Yarışması”nın önemini konuştuk.

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