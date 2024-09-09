Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılara karşı medya gücü nasıl kullanılmalı?
Ankara
7 Ekim’den beri İsrail’in Gazze’ye yönelik şiddetli saldırıları sürerken, öte yandan Mescid-i Aksa’da siyonistlerin provakatif eylemleri devam ediyor. Mirasımız Kudüs Derneği Başkanı Muhammet Demirci ile Kudüs’teki son durumu ve derneğin bu yıl altıncısını düzenlediği “Uluslararası Karikatür Yarışması”nın önemini konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.