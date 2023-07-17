Mersin, Hatay ve Çanakkale’deki orman yangınlarında son durum ne?
Ankara
Mersin, Hatay ve Çanakkale’de devam eden orman yangınlarının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Peki, bu bölgelerde yangın söndürme çalışmaları ne durumda? Sahadaki Anadolu Ajansı muhabirleri Serkan Avcı, Salim Taş ve Burak Akay son durumu anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.