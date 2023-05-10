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Mentörüm Hayat Becerileri projesi gençlere nasıl bir vizyon sunuyor?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hayata geçirdiği, “Eğitim, Deneyim ve Uygulama Web Portalı” içindeki “Mentörüm Hayat Becerileri Asistanı” yarından itibaren eğitimlere başlıyor. Projenin koordinatörü Ayşe Altuğ ile detayları konuştuk.

10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
Mentörüm Hayat Becerileri projesi gençlere nasıl bir vizyon sunuyor?

Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirilmeye başlandı
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