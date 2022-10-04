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Meme kanserinde erken tanının önemi ne?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Genel Cerrahi ve Meme Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aybala Yıldız, meme kanserinde erken teşhisin önemini anlattı.

Ümmühan Atak   | 04.10.2022
Meme kanserinde erken tanının önemi ne?

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