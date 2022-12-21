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T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul’da Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Turcorn 100 Programı Tanıtım Töreni'nde konuşuyor.
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Mehmet Akif Ersoy’un vatan sevgisi neye dayanıyordu?

Vefatının 86. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy’u, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Sağlık ile konuştuk.

21.12.2022
Mehmet Akif Ersoy’un vatan sevgisi neye dayanıyordu?

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