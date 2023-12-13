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Medyada yapay zeka kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar neler?

Sefa Şengül  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
Medyada yapay zeka kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar neler?

Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen “Medyada Yapay Zekayı Yönetmek” programıyla yeniden gündeme gelen, yapay zekanın medya etiğine uygun hale getirilmesi hususunu, Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği (UDGD) Başkanı Doç. Dr. Faik Tanrıkulu ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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