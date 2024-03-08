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Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Altınok, Gölbaşı Vilayet Evi’nde düzenlenen “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” programında konuşuyor
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Medyada “kadın” nasıl yansıtılıyor?

Ümmühan Atak  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
Medyada “kadın” nasıl yansıtılıyor?

Ankara

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ev sahipliğinde, KADEM Ankara ve Uluslararası Medya Enformasyon Dernegi’nin ortaklaşa düzenlediği “Televizyon Dizilerinde Kadın” başlıklı panelde medyada kadının ele alınış biçimleri tartışıldı. Panelde konuşmacı olan Star Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Yazar Fadime Özkan ile konuştuk. 

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