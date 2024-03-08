Medyada “kadın” nasıl yansıtılıyor?

Ankara
8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ev sahipliğinde, KADEM Ankara ve Uluslararası Medya Enformasyon Dernegi’nin ortaklaşa düzenlediği “Televizyon Dizilerinde Kadın” başlıklı panelde medyada kadının ele alınış biçimleri tartışıldı. Panelde konuşmacı olan Star Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Yazar Fadime Özkan ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.