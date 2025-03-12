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Marmara Denizi, 2021’deki müsilaj görüntüsüne geri mi dönüyor?

12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Marmara Denizi, 2021’deki müsilaj görüntüsüne geri mi dönüyor?

Marmara Denizi’nde su altında müsilaj gözlenmeye başladı. Peki, müsilaj tehlikesinde 2021’deki durumun aynısı tekrar yaşanır mı? Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı ile konuştuk.

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