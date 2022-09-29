MARLIN silahlı insansız deniz aracı, NATO tatbikatında nasıl karşılandı?

Ankara
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN ve Sefine Tersanesi iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirilen MARLIN silahlı insansız deniz aracı, NATO koordinesinde Portekiz'de gerçekleştirilen tatbikatta yeteneklerini sergiledi. Tatbikatı takip eden Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri Tolga Yanık detayları aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.