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MAHREÇ: DÜNYA - Kıbrıs'ta çözüm arayan BM, Cenevre'de ne elde etti?

Birleşmiş Milletler (BM), Kıbrıs’ta müzakere sürecini canlandırırken neyi amaçlıyor? Cenevre konferansında ne elde edildi, arka planda neler yaşandı? Cenevre’den Bayram Altuğ ve Lefkoşa’dan Muhammet İkbal Arslan’la konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 30.04.2021
MAHREÇ: DÜNYA - Kıbrıs'ta çözüm arayan BM, Cenevre'de ne elde etti?

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