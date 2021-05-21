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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılış töreninde konuşuyor.
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MAHREÇ DÜNYA - İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ne bekleniyor?

Anadolu Ajansı’nın dünyanın dört bir köşesindeki tecrübeli muhabirleriyle gündemdeki sıcak konuları ele alıyoruz.

Ömer Faruk Çalışkan   | 21.05.2021
MAHREÇ DÜNYA - İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ne bekleniyor?

İran'da seçime haftalar kaldı. Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin hangi adayların yarışmasına izin vereceği merakla bekleniyor. Muhafazakarlar rejimin verdiği imkanlarla reformcu iktidarın elini kolunu bağladığı için reform taraftarı seçmenin 18 Haziran'da sandığa gitmeyeceği tahminleri artıyor. Tahran'daki Anadolu Ajansı temsilcisi Muhammet Kurşun ile böyle bir durumun muhtemel sonuçlarını ve önde gelen adayları konuştuk.

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