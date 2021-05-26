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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
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MAHREÇ DÜNYA - ABD medyasında İsrail taraftarlığı ve İslamofobi

Filistin halkının son saldırılarda uğradığı kıyım ABD medyasında nasıl ele alındı? Bu yapıdaki geleneksel İsrail taraftarlığını ve İslamofobiyi AA Amerika Haberleri Editörü Hakan Çopur ve SETA DC Direktörü Kadir Üstün ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 26.05.2021
MAHREÇ DÜNYA - ABD medyasında İsrail taraftarlığı ve İslamofobi

'Ringde çok büyük darbeler aldım ama hiçbiri koronavirüs kadar ağır olmamıştı'
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