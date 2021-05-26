MAHREÇ DÜNYA - ABD medyasında İsrail taraftarlığı ve İslamofobi
Filistin halkının son saldırılarda uğradığı kıyım ABD medyasında nasıl ele alındı? Bu yapıdaki geleneksel İsrail taraftarlığını ve İslamofobiyi AA Amerika Haberleri Editörü Hakan Çopur ve SETA DC Direktörü Kadir Üstün ile konuştuk.
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