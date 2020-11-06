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Mahreç: Dünya (6 Kasım 2020)

Anadolu Ajansı’nın dünyanın dört bir köşesindeki tecrübeli muhabirleriyle gündemdeki sıcak konuları ele alıyoruz.

06.11.2020
Mahreç: Dünya (6 Kasım 2020)

Fransa, Müslümanların örgütlenme hürriyetini dernekleri tek tek kapatarak sona erdiriyor, şiddeti kınayan meşru grupların terörizmle ilişkilerini kanıtlamaya gerek bile görmüyor.

Anadolu Ajansı'nın Avrupa Editörü Yusuf Kaya ile Paris muhabiri Yusuf Özcan, Fransa'daki hükümetin ve rejimin İslam'la ön yargılı ilişkisini değerlendirdi, Avrupa'daki genel durumu tasvir etti.

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