Mahreç: Dünya (6 Kasım 2020)
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Fransa, Müslümanların örgütlenme hürriyetini dernekleri tek tek kapatarak sona erdiriyor, şiddeti kınayan meşru grupların terörizmle ilişkilerini kanıtlamaya gerek bile görmüyor.
Anadolu Ajansı'nın Avrupa Editörü Yusuf Kaya ile Paris muhabiri Yusuf Özcan, Fransa'daki hükümetin ve rejimin İslam'la ön yargılı ilişkisini değerlendirdi, Avrupa'daki genel durumu tasvir etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.