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Mahreç: Dünya (22 Ekim 2020)

Anadolu Ajansı’nın dünyanın dört bir köşesindeki tecrübeli muhabirleriyle gündemdeki sıcak konuları ele alıyoruz.

22.10.2020
Mahreç: Dünya (22 Ekim 2020)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlığı düğümü çözüldü. Yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın döneminde Rumlarla yeni çözüm arayışı nasıl olacak?

Maraş şehrinin halka açılmasında son durum..

Pandemi, KKTC'yi nasıl etkiliyor?

Anadolu Ajansı Lefkoşa Temsilcisi Muhammed İkbal Arslan ile konuştuk. 

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