Euro
8.88
Dolar
7.49
BIST 100
1,111.24
Altın
1,953.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Macron Türkiye karşıtlığını Irak siyasetine taşımaya çalışıyor

Irak Başbakanı Kazımi’nin 20 Ağustos’taki Washington ziyaretinin ardından ABD’nin Irak’ta asker sayısını düşürmeye yönelik açıklamalarından sonra Irak’ta yoğunlaşan diplomasi trafiği hem bölgesel hem de Irak içi dengeler açısından önemli.

15.09.2020
Macron Türkiye karşıtlığını Irak siyasetine taşımaya çalışıyor

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bini, toplam vaka sayısı da 600 bini geçti
Türkiye'de son 24 saatte 1742 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 67 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı: Faaliyet alanı dışına çıkan işletmeler kapatılacak
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 can kaybı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 199 bin 148'e çıktı

Benzer haberler

Macron Türkiye karşıtlığını Irak siyasetine taşımaya çalışıyor

Macron Türkiye karşıtlığını Irak siyasetine taşımaya çalışıyor

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (15 Eylül 2020)

Rusya-Çin ilişkileri: İttifak mı rekabet mi?

Macron’un haddi aşan Türkiye husumeti diplomatik çözüm arayışlarını baltalıyor

Macron’un haddi aşan Türkiye husumeti diplomatik çözüm arayışlarını baltalıyor
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (14 Eylül 2020)

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (14 Eylül 2020)
Rusya Ermenistan'a neden silah gönderiyor?

Rusya Ermenistan'a neden silah gönderiyor?