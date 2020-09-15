Macron Türkiye karşıtlığını Irak siyasetine taşımaya çalışıyor
Irak Başbakanı Kazımi’nin 20 Ağustos’taki Washington ziyaretinin ardından ABD’nin Irak’ta asker sayısını düşürmeye yönelik açıklamalarından sonra Irak’ta yoğunlaşan diplomasi trafiği hem bölgesel hem de Irak içi dengeler açısından önemli.
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