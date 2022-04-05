Macaristan: Viktor Orban yine nasıl kazandı? Muhalefet yine nasıl kaybetti?
Ankara
Macaristan’da 2010’dan beri iktidarda olan Başbakan Viktor Orban bir ezici seçim galibiyeti daha alarak iktidarını korudu. Seçim kampanyasının ayrıntılarını, Orban’ın neler vaat ettiğini, bunun uluslararası ilişkilere nasıl yansıyabileceğini Budapeşte’deki AA Muhabiri Mehmet Yılmaz ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.