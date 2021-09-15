Lübnan'da yeni hükümet
Lübnan’da uzun bir aradan sonra hükümet kuruldu. Hangi uluslararası rekabet, siyasi tıkanıklığın aşılmasını sağladı? Başbakan Mikati halkın günlük hayatındaki ağır sıkıntıları atlatmasını sağlayabilecek mi? Lübnan uzmanı Dr. Tuba Yıldız ile konuştuk.
Lübnan’da uzun bir aradan sonra hükümet kuruldu. Hangi uluslararası rekabet, siyasi tıkanıklığın aşılmasını sağladı? Başbakan Necib Mikati halkın günlük hayatındaki ağır sıkıntıları atlatmasını sağlayabilecek mi? Lübnan uzmanı Dr. Tuba Yıldız ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.