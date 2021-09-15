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Lübnan'da yeni hükümet

Lübnan’da uzun bir aradan sonra hükümet kuruldu. Hangi uluslararası rekabet, siyasi tıkanıklığın aşılmasını sağladı? Başbakan Mikati halkın günlük hayatındaki ağır sıkıntıları atlatmasını sağlayabilecek mi? Lübnan uzmanı Dr. Tuba Yıldız ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 15.09.2021
Lübnan'da yeni hükümet

Lübnan’da uzun bir aradan sonra hükümet kuruldu. Hangi uluslararası rekabet, siyasi tıkanıklığın aşılmasını sağladı? Başbakan Necib Mikati halkın günlük hayatındaki ağır sıkıntıları atlatmasını sağlayabilecek mi? Lübnan uzmanı Dr. Tuba Yıldız ile konuştuk.

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