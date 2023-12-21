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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşuyor.
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Lübnan, kendi topraklarındaki İsrail işgalinin bitirilmesini istiyor

Gazze’deki durum İsrail’in kuzey komşusu Lübnan’la sınırına nasıl yansıyor? Lübnan’ın hangi beldeleri İsrail işgali altında? Anadolu Ajansı Beyrut Muhabiri İdris Okuducu anlatıyor.

Ömer Faruk Çalışkan  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
Lübnan, kendi topraklarındaki İsrail işgalinin bitirilmesini istiyor

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