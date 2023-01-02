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Lübnan’daki Türkmenler kültürlerini bin yıldır nasıl korudu?

Lübnan’daki Türkmenleri ziyaret edip, dillerini ve yaşam tarzlarını haberleştiren Anadolu Ajansı Ortadoğu Editörü Turgut Alp Boyraz ile bu azınlığın, kültürlerini nasıl koruduğunu konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 02.01.2023
Lübnan’daki Türkmenler kültürlerini bin yıldır nasıl korudu?

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