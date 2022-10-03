Lübnan’da yönetim krizi

Seçimden sonra geçen beş ayda hala hükümetin kurulamadığı Lübnan’da Cumhurbaşkanı’nın görev süresi de bu ayın sonunda bitiyor. Meclis dün yeni cumhurbaşkanı seçmek için ilk oturumu yaptı ama adaylar gereken oya ulaşmaktan çok uzak. Beyrut’taki AA Muhabiri İdris Okuducu, siyasi partilerin çözüm bulamaması halinde ekonomik krizin çözümüne yardım edecek önemli bir fırsatın da kaçacağını bildiriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.