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Lübnan’da kalıcı ateşkes sağlanabilir mi?

Betül Sümeyye Us  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Lübnan’da kalıcı ateşkes sağlanabilir mi?

Ankara

ABD Başkanı Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında varılan ateşkes antlaşmasını basın açıklamasıyla duyurdu. Peki bundan sonra neler olacak? Ateşkes antlaşmasının detayları neler? Anadolu Ajansı Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz ile konuştuk.

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