Libya'da geçiş döneminin liderleri belirlendi
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Ankara
Libya'da iç savaş bitti, şimdi 24 Aralık 2021'deki seçimlere kadar ülkeyi yönetecek ekip görev başına geliyor.
Peki yönetime gelenler kim, Türkiye ve diğer bölge ülkeleriyle ilişkileri nasıl? Trablus'dan Mücahit Aydemir, Cenevre'den Bayram Altuğ ile konuştuk.
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