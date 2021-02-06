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Libya'da geçiş döneminin liderleri belirlendi

Anadolu Ajansı’nın dünyanın dört bir köşesindeki tecrübeli muhabirleriyle gündemdeki sıcak konuları ele alıyoruz.

Ömer Faruk Çalışkan   | 06.02.2021
Libya'da geçiş döneminin liderleri belirlendi

Ankara

Libya'da iç savaş bitti, şimdi 24 Aralık 2021'deki seçimlere kadar ülkeyi yönetecek ekip görev başına geliyor.

Peki yönetime gelenler kim, Türkiye ve diğer bölge ülkeleriyle ilişkileri nasıl? Trablus'dan Mücahit Aydemir, Cenevre'den Bayram Altuğ ile konuştuk.

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