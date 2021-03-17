Libya'da esen olumlu rüzgara rağmen yeni yönetimi zorlu bir süreç bekliyor
Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun seçtiği geçiş yönetimi göreve başlarken, başta güvenlik ve ekonomik sorunlar olmak üzere bir dizi başlıkta mücadele verecek.
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