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Libya'da esen olumlu rüzgara rağmen yeni yönetimi zorlu bir süreç bekliyor

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun seçtiği geçiş yönetimi göreve başlarken, başta güvenlik ve ekonomik sorunlar olmak üzere bir dizi başlıkta mücadele verecek.

Halil İbrahim Ciğer   | 17.03.2021
Libya'da esen olumlu rüzgara rağmen yeni yönetimi zorlu bir süreç bekliyor

Filistin'de önlemlere rağmen Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
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İtalya Kovid-19'dan kurtulmak için aşıyı en önemli araç olarak görüyor
AB aşı sertifikasında ilk adımı attı
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