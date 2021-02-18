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Ticaret Bakanı Pekcan, Ankara’da Türkiye-Azerbaycan İş Forumunda konuşuyor
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Libya'da devrimin üzerinden on yıl geçmesine rağmen "demokratik devlet" rüyası hala gerçekleşemedi

Libya'da Muammer Kaddafi rejimine karşı 17 Şubat 2011'de başlayan halk ayaklanmasının üzerinden on yıl geçmesine rağmen iç savaş sarmalına sürüklenen ülkede modern ve müreffeh bir demokratik devletin temelleri hala atılamadı.

Halil İbrahim Ciğer   | 18.02.2021
Libya'da devrimin üzerinden on yıl geçmesine rağmen "demokratik devlet" rüyası hala gerçekleşemedi

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