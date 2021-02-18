Libya'da devrimin üzerinden on yıl geçmesine rağmen "demokratik devlet" rüyası hala gerçekleşemedi
Libya'da Muammer Kaddafi rejimine karşı 17 Şubat 2011'de başlayan halk ayaklanmasının üzerinden on yıl geçmesine rağmen iç savaş sarmalına sürüklenen ülkede modern ve müreffeh bir demokratik devletin temelleri hala atılamadı.
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