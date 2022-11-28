Dolar
18.63
Euro
19.51
Altın
1,758.31
ETH/USDT
1,170.50
BTC/USDT
16,226.00
BIST 100
4,955.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Denizli'de kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Podcast

Libya ile deniz sınırları anlaşması üç yaşında

Ömer Faruk Çalışkan   | 28.11.2022
Libya ile deniz sınırları anlaşması üç yaşında

Ankara
Doğu Akdeniz’de bazı ülkelerin oldu bitti ile deniz sınırlarını belirleme girişimlerine karşı Türkiye, Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti’yle deniz yetki alanlarını belirleyen bir anlaşma imzalayarak çok kritik bir hamle yapmıştı. Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan Karan ile o günün koşullarında bu çabaların önemini konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ÖSYM, Sağlık Bakanlığına ataması yapılacak personeli için tercih kılavuzunu yayımladı
Beyoğlu patlamasının firari şüphelisi, YPG terör örgütü sembolü önünde fotoğraf çektirmiş
Kapatılan Zaman gazetesinin bazı eski yazarlarının yeniden yargılandığı davada karar
Hırsızlık suçundan adli kontrolle serbest kaldığı adliyeden hırsızlık yaparak çıktı
MSB, terör hedeflerinin Fırtına obüsüyle vurulma görüntülerini paylaştı

Benzer haberler

Libya ile deniz sınırları anlaşması üç yaşında

Libya ile deniz sınırları anlaşması üç yaşında

Brexit’ten günümüze İngiltere ekonomisinde ne değişti?

Küresel iklim krizinden çocuklar nasıl etkiliyor?

ABD’de silahlı saldırıların nedenleri ve bireysel silahlanma

ABD’de silahlı saldırıların nedenleri ve bireysel silahlanma
Öğretmen hangi idealin peşindedir?

Öğretmen hangi idealin peşindedir?
Öğretmenlik Meslek Kanunu neler getiriyor?

Öğretmenlik Meslek Kanunu neler getiriyor?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet