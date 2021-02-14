Libya’da sahada galip gelenler masada da kazanabildi mi?
BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu tarafından yapılan oylama sonucunda 5 Şubat’ta yeni Ulusal Birlik Hükümeti’nin seçilmesi Libya’da ve uluslararası arenada memnuniyetle karşılanırken sonuçlar sürpriz olarak değerlendirildi.
Ankara
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